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В мире

Директор Галкина ответила на новости об отмене концертов 

Рамблер 1 час назад
Директор Галкина ответила на новости об отмене концертов
Фото: РИА Новости
Директор Максима Галкина Эльвира Мокробородова опровергла информацию от отмене его концертов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Об отмене концертов Галкина ранее заявил журналист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». По его словам, когда Галкин сообщил цензуре на телевидении, «ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты».
«За 15 лет, что я работаю с Максимом, концерты не отменялись. С чего бы вдруг они будут отменяться сейчас?» — так прокомментировала эту информацию Мокробородова.
Ранее в интернете набрало популярность видео с концерта Галкина, на котором он рассуждал о цензуре на телевидении. По его мнению, в телеэфир вернулись советские времена «в худшем смысле слова», так как людям не дают обдумать информацию и навязывают мнения о друзьях и врагах России.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Александр Невзоров , Эхо Москвы
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