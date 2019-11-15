Директор Галкина ответила на новости об отмене концертов

Директор Максима Галкина Эльвира Мокробородова опровергла информацию от отмене его концертов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Об отмене концертов Галкина ранее заявил журналист Александр Невзоров эфире «Эха Москвы». По его словам, когда Галкин сообщил цензуре на телевидении, «ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты».

«За 15 лет, что я работаю с Максимом, концерты не отменялись. С чего бы вдруг они будут отменяться сейчас?» — так прокомментировала эту информацию Мокробородова.

Ранее в интернете набрало популярность видео с концерта Галкина, на котором он рассуждал о цензуре на телевидении. По его мнению, в телеэфир вернулись советские времена «в худшем смысле слова», так как людям не дают обдумать информацию и навязывают мнения о друзьях и врагах России.