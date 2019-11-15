Директор Галкина ответила на новости об отмене концертов 

Директор Максима Галкина Эльвира Мокробородова опровергла информацию от отмене его концертов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Об отмене концертов Галкина ранее заявил журналист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». По его словам, когда Галкин сообщил цензуре на телевидении, «ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты».
«За 15 лет, что я работаю с Максимом, концерты не отменялись. С чего бы вдруг они будут отменяться сейчас?» — так прокомментировала эту информацию Мокробородова.
Ранее в интернете набрало популярность видео с концерта Галкина, на котором он рассуждал о цензуре на телевидении. По его мнению, в телеэфир вернулись советские времена «в худшем смысле слова», так как людям не дают обдумать информацию и навязывают мнения о друзьях и врагах России.