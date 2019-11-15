Анна Семенович начала ходить на «быстрые» свидания

Новая работа певицы — очередная жизненная история роскошной красотки в поисках любви. На этот раз найти свое счастье Аня пытается на «быстрых» свиданиях в клубе знакомств, где встречается с колоритными и гротескными претендентами свое сердце и тело. Но очередная попытка заканчивается провалом. Тогда на помощь героине приходит ее подруга Анжела (Татарка FM). Она знакомит Аню с идеальным кандидатом, роль которого исполнил популярный актер, звезда сериала «Кухня» Сергей Епишев . Казалось, счастье так близко, но в ход свидания вмешивается еда, много еды, игристое и женское коварство…

Кадр из клипа

«Сексибомбочка» — вторая работа Анны Семенович и режиссера Рустама Романова. Их предыдущий клип на песню «Хочешь» собрал более 42 миллионов просмотров на YouTube. Новый клип стал продолжением нашумевшей истории.

Новый клип — не просто маленькая комедия, а настоящий клип-манифест. Анна Семенович возглавила в нем движение против навязанных европейскими дизайнерами одежды стереотипах об очень худых моделях. Певица утверждает, что в нашей стране эти стандарты не работают.

«Мужчины — не собаки, на кости не бросаются! Они обожают женщин с пышными формами, мы роскошны и любимы» — заявляет в своем манифесте Анна Семенович.

Специально для клипа в своих социальных сетях певица устроила большой кастинг для сексибомбочек с формами с хештегом #ПотрясисСеменович. Пышнотелые красотки со всей страны присылали свои соблазнительные видео, лучшие из них были приглашены на кастинг в Москву. Все самые яркие дивы — сексибомбочки Юля Лебеда и Маша Старотожская получили роли в видео Анны Семенович. Разбитное более чем наглядно трио продемонстрировало, как надо отрываться, гордиться своими шикарными формами и заряжать окружающих своим неземным обаянием.