Отец Булановой умирал под песни дочери

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ее отец перед смертью постоянно слушал ее песни, она до сих пор не решилась убрать его магнитофон. Буланова стала гостьей программы «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube-канале «Россия 1».

Певица отметила, что ее отец умер достаточно рано — в 64 года — от онкологического заболевания. По ее словам. он уходил из жизни, слушая ее песни.

«У него был маленький кассетный магнитофон. В нем до сих пор вставлена та кассета, я боюсь к нему подходить, вот на чем кассета закончилась, так это все и осталось», — рассказала она.

Певица добавила, что ее отец успел познакомиться только со старшим внуком, а мать застала и старшего, и младшего, и правнучек.

Буланова рассказала, что всегда плачет, когда поет песню о маме, умершей два с половиной года назад. Она отметила, что не стала отменять концерт, выпавший на день прощания с матерью.

«Я намеренно это сделала, потому что не знаю, что со мной было бы, если бы пришла домой», — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Буланова рассказала «СтарХиту», что может познакомиться с мужчиной в троллейбусе. Она отметила, что хочет встретить любовь, но не знает где.