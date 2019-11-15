Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах режиссера в начале карьеры

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в интервью рассказала, что в начале карьеры столкнулась с домогательствами на съемочной площадке со стороны режиссера.

Лопес рассказала, что в одном из фильмов ей предстояло сняться топлес. Актриса пояснила, что была готова к этому, однако режиссер на примерке попросил раздеться "заранее". Она заявила, что данную ситуацию она расценила как домогательство, так как режиссер пытался воспользоваться своей должностью, чтобы увидеть ее грудь.

— Когда режиссер потребовал снять верх и показать обнаженную грудь, я резко отказала: "Мы не на съемочной площадке. Будет съемка, я сниму одежду, как написано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану, — рассказала Лопес.

Артистка призналась, что в тот момент была шокирована и напугана такой просьбой. По ее словам, она сама удивилась, что ей удалось осадить режиссера, так как другая актриса вполне могла бы растеряться на ее месте.

— Это чудовищная и очень унизительная ситуация, — добавила Лопес.

После этого он вышел из комнаты, а после извинился, рассказала актриса в интервью The Hollywood Reporter.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что Лопес прогулялась по улицам Нью-Йорка в свадебном платье.