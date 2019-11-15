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Шоу-бизнес

Бузова захотела спеть на «Евровидении» 

Lenta.ru + ещё 2 10 минут назад
Бузова захотела спеть на «Евровидении»
Фото: ТАСС
Российская певица Ольга Бузова рассказала, что споет на конкурсе «Евровидение». Видеозапись с заявлением артистки опубликовал Telegram-канал Super.ru.
Певица рассказала об этом на одном из своих концертов перед исполнением авторского трека. «Это мой первый англоязычный трек, это было в 2017 году», — сказала певица, стоя на сцене. Она уверила поклонников, что это не последняя ее песня на английском языке. «Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении», — анонсировала свое участие Бузова, не добавив, в каком именно году она собирается представить Россию.
Ранее артистка рассказала, что столкнулась с домашним насилием. Также она заявила, что в ноябре 2013 года трижды обращалась к полицейским и жаловалась участковому на избиения бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова , Super.ru
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