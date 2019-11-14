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Слова Галкина о цензуре объяснили переменами в сознании 

Рамблер 1 час назад
Слова Галкина о цензуре объяснили переменами в сознании
Фото: РИА Новости
Максим Галкин ощутил внутренний рост, который заставил его оказаться от копирования звезд и выйти на новый уровень профессиональной карьеры, заявила телекритик Слава Тарощина в своей авторской колонке для «Новой газеты». Так эксперт объяснила слова юмориста о цензуре на российском телевидении.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Галкин в ходе концерта в Новосибирске заявил о наличии на отечественном ТВ цензуры — говорить, по его словам, с телеэкрана можно не все. Заявление артиста вызвало реакцию со стороны телеведущих. В частности Дмитрий Киселев заявил, что юморист допустил такое высказывание поскольку планирует политическую карьеру по примеру Владимира Зеленского.
Телекритик Слава Тарощина полагает, что в настоящее время для Галкина настал «момент истины», когда он может не беспокоиться за свою карьеру, с которой у него «и так все прекрасно». По ее словам, юмористу надоело быть копией звезд и напоминать себя прежнего.
«Эта внутренняя перемена позволила ему заговорить о том, о чем его коллеги не говорят по вечному умолчанию», — подчеркнула эксперт.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Зеленский , Дмитрий Киселев , Слава Тарощина , Максим Галкин
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