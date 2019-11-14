Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
Политика
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе
Армия
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии
Политика
«Крым, вернись, мы тебя продадим»
«Крым, вернись, мы тебя продадим»
Украина

Заворотнюк собиралась в Китай 

Рамблер 41 минуту назад
Заворотнюк собиралась в Китай
Фото: РИА Новости
Анастасия Заворотнюк перед болезнью собиралась поработать в Китае, рассказал «Экспресс газете» певец и композитор Игорь Демарин.
Демарин — автор среди прочего мюзикла «Парфюмер». Артист рассказал, что сначала написал по знаменитому роману Патрика Зюскинда рок-оперу, а позже ему было предложено поучаствовать в ее превращении в ледовое шоу.
«Предложили хороший гонорар», — отметил Демарин.
По его словам, проект был дорогим, его воплощением в жизнь активно занимались Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, а в успех этого «очень лихого» балета на льду он не верил.
Демарин добавил, что во время работы над «Парфюмером» подружился с Заворотнюк и Чернышевым и намеревался сотрудничать с ними вновь, а один из проектов должен был быть реализован в Китае.
«Все неожиданно сорвалось. Бедная Настя…» — заявил певец и композитор.
По его словам, узнав о болезни, «резко случившейся» у Заворотнюк, он «обозначил свое присутствие» (предложил помощь), но с советами к Чернышеву, «ответственному и любящему человеку», «не лезет».
«За Настю только молиться осталось. Каждый день, каждая минута на счету. Дай бог, выкарабкается», — подытожил Игорь Демарин.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Демарин , Анастасия Заворотнюк , Патрик Зюскинд , Петр Чернышев , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе 4
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии 7
«Крым, вернись, мы тебя продадим»
«Крым, вернись, мы тебя продадим» 97
Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком
Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком 13
Решена судьба историка-расчленителя
Решена судьба историка-расчленителя 73
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение