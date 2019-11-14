Заворотнюк собиралась в Китай 

Анастасия Заворотнюк перед болезнью собиралась поработать в Китае, рассказал «Экспресс газете» певец и композитор Игорь Демарин.
Демарин — автор среди прочего мюзикла «Парфюмер». Артист рассказал, что сначала написал по знаменитому роману Патрика Зюскинда рок-оперу, а позже ему было предложено поучаствовать в ее превращении в ледовое шоу.
«Предложили хороший гонорар», — отметил Демарин.
По его словам, проект был дорогим, его воплощением в жизнь активно занимались Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, а в успех этого «очень лихого» балета на льду он не верил.
Демарин добавил, что во время работы над «Парфюмером» подружился с Заворотнюк и Чернышевым и намеревался сотрудничать с ними вновь, а один из проектов должен был быть реализован в Китае.
«Все неожиданно сорвалось. Бедная Настя…» — заявил певец и композитор.
По его словам, узнав о болезни, «резко случившейся» у Заворотнюк, он «обозначил свое присутствие» (предложил помощь), но с советами к Чернышеву, «ответственному и любящему человеку», «не лезет».
«За Настю только молиться осталось. Каждый день, каждая минута на счету. Дай бог, выкарабкается», — подытожил Игорь Демарин.