Заворотнюк собиралась в Китай

Демарин — автор среди прочего мюзикла «Парфюмер». Артист рассказал, что сначала написал по знаменитому роману Патрика Зюскинда рок-оперу, а позже ему было предложено поучаствовать в ее превращении в ледовое шоу.

«Предложили хороший гонорар», — отметил Демарин.

По его словам, проект был дорогим, его воплощением в жизнь активно занимались Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, а в успех этого «очень лихого» балета на льду он не верил.

Демарин добавил, что во время работы над «Парфюмером» подружился с Заворотнюк и Чернышевым и намеревался сотрудничать с ними вновь, а один из проектов должен был быть реализован в Китае.

«Все неожиданно сорвалось. Бедная Настя…» — заявил певец и композитор.

По его словам, узнав о болезни, «резко случившейся» у Заворотнюк, он «обозначил свое присутствие» (предложил помощь), но с советами к Чернышеву, «ответственному и любящему человеку», «не лезет».