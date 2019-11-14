Врачам не удалось спасти Руки-Базуки

Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов «синтолового качка» Кирилла Терешина , известного как Руки-Базуки.

По информации телеграм-канала Mash, около половины закаченного ранее вещества плотно осело в тканях, поэтому врачи приняли решение возвращать прежний вид рукам Терешина поэтапно.

Медики отметили, что хирургическое вмешательство было проведено вовремя: в тканях начался воспалительный процесс, и бездействие могло привести к ампутации конечностей.

Теперь Терешину предстоит долгий процесс реабилитации, двигать руками он пока не может.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в Сети после публикаций в соцсетях видео и фотографий, на которых он демонстрировал огромные мышцы на руках, полученных с помощью инъекций синтола.