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В мире

Врачам не удалось спасти Руки-Базуки 

Рамблер + ещё 3 28 минут назад
Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов «синтолового качка» Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки.
По информации телеграм-канала Mash, около половины закаченного ранее вещества плотно осело в тканях, поэтому врачи приняли решение возвращать прежний вид рукам Терешина поэтапно.
Медики отметили, что хирургическое вмешательство было проведено вовремя: в тканях начался воспалительный процесс, и бездействие могло привести к ампутации конечностей.
Теперь Терешину предстоит долгий процесс реабилитации, двигать руками он пока не может.
Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в Сети после публикаций в соцсетях видео и фотографий, на которых он демонстрировал огромные мышцы на руках, полученных с помощью инъекций синтола.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Кирилл Терешин
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