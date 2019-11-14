Шепелев рассказал о своем романе 

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в интервью Peopletalk, что познакомился со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой благодаря сыну.
«Рамблер» писал, что Дмитрий Шепелев воспитывает сына от певицы Жанны Фриске, которая скончалась в июне 2015 года от рака мозга. Недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев сделал предложение дизайнеру Екатерине Тулуповой.
«Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста», — рассказал телеведущий.
Он также отметил, что «необходимо иногда проводить время наедине и без детей».
«Потому что круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не слишком часто — раз в пару месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтичные выходные», — заявил Дмитрий Шепелев.