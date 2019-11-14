Шепелев рассказал о своем романе

«Рамблер» писал, что Дмитрий Шепелев воспитывает сына от певицы Жанны Фриске , которая скончалась в июне 2015 года от рака мозга. Недавно стало известно, что Дмитрий Шепелев сделал предложение дизайнеру Екатерине Тулуповой.

«Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста», — рассказал телеведущий.

Он также отметил, что «необходимо иногда проводить время наедине и без детей».