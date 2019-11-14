«Крошка Тильда»: Лобода поделилась фото с дочкой

Светлана Лобода поделилась снимками с празднования первого дня рождения младшей дочери Тильды.

Певица опубликовала в Instagram три фотографии, на которых запечатлены они с дочкой. Лицо Тильды при этом скрыто от объектива. На одном из фото Лобода держит малышку над собой на фоне воздушных шаров, сложенных в слово Tilda.

Перед этим Лобода поделилась своим снимком на 9-м месяце беременности.

«А после появилась крошка ТИЛЬДА», — подписала певица снимки с дня рождения дочери.

Напомним, отцом Тильды, предположительно, является лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артисты познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку. После этого их часто видели вместе: в частности, музыкант забирал Лободу из больницы после операции по удалению камня из почки в октябре 2018 года.