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«Крошка Тильда»: Лобода поделилась фото с дочкой 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Крошка Тильда»: Лобода поделилась фото с дочкой
Фото: РИА Новости
Светлана Лобода поделилась снимками с празднования первого дня рождения младшей дочери Тильды.
Певица опубликовала в Instagram три фотографии, на которых запечатлены они с дочкой. Лицо Тильды при этом скрыто от объектива. На одном из фото Лобода держит малышку над собой на фоне воздушных шаров, сложенных в слово Tilda.
Перед этим Лобода поделилась своим снимком на 9-м месяце беременности.
«А после появилась крошка ТИЛЬДА», — подписала певица снимки с дня рождения дочери.
Напомним, отцом Тильды, предположительно, является лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артисты познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку. После этого их часто видели вместе: в частности, музыкант забирал Лободу из больницы после операции по удалению камня из почки в октябре 2018 года.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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