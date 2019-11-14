Лидер Rammstein подрался под «Калинку» в Петербурге

Солист Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram видео, на котором он в шутку дерется с человеком в костюме космонавта под мелодию «Калинки». Ролик был снят в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади.

На видео появляется «приземлившийся» космонавт с парашютом, они с одетым в плащ и шляпу солистом Rammstein наступают друг на друга, раздают пощечины, после чего Линдеманн пытается душить космонавта.

По данным РИА Новости, роль космонавта исполнил шведский актер Петер Стормаре . Они с Линдеманном сняли видео в рамках челленджа #Stehaufchallenge, посвященного сцене из клипа Rammstein на песню Steh auf.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о будущем туре солиста Rammstein со своим сольным проектом LINDEMANN. Музыкант объединился с основателем групп Pain и Hypocrisy Петером Тэгтгреном, чтобы создать новый музыкальный проект. Весной 2020 года они выступят в России, Белоруссии и на Украине.