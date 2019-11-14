Серябкина рассказала о драке с Темниковой

В интервью Youtube-каналу «Алена, блин!» Серябкина рассказала, что Темникова накинулась на нее с кулаками в лифте после одного из концертов.

«Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает резко бить меня по почкам, по печени, больно», — цитирует Серябкину РИА «Новости».

Певица уточнила, что никогда не дралась с девушками и не хотела отвечать Темниковой, потому что считала себя физически сильнее.

После этого, по словам Серябкиной, Темникова плюнула в нее, а она укусила соперницу за подбородок. После драки Серябкина позвонила продюсеру Максиму Фадееву и рассказала об инциденте.

«Правда, это был треш», — охарактеризовала певица случившееся.

Елена Темникова и Ольга Серябкина выступали в группе Serebro c 2006 года. Темникова покинула коллектив в 2013 году, Серябкина — в 2018 году. Обе начали сольную карьеру, Серябкина выступает под псевдонимом Molly.