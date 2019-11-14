Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой

По словам певицы, это произошло после одного из концертов.

"Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает резко бить меня по почкам, по печени, больно", — сказала она.

Серябкина пояснила, что не хотела отвечать, прежде всего потому что считает себя сильнее физически и могла бы попасть под уголовную статью.

Затем, по словам певицы, Темникова в нее плюнула, и тогда она укусила ее за подбородок.

"Я никогда с женщинами до этого не дралась в принципе. Правда, это был треш", — призналась Серябкина, добавив, что после инцидента позвонила продюсеру Максиму Фадееву и рассказала о случившемся.

Летом в СМИ появились сообщения о том, что у бывших участниц Serebro был роман. Темникова назвала эту информацию "плохо срежиссированной выдумкой".