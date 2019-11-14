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Общество

Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Фото: РИА Новости
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) рассказала в шоу "Алена, блин!", как подралась в лифте со своей экс-коллегой Еленой Темниковой.
По словам певицы, это произошло после одного из концертов.
"Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает резко бить меня по почкам, по печени, больно", — сказала она.
Серябкина пояснила, что не хотела отвечать, прежде всего потому что считает себя сильнее физически и могла бы попасть под уголовную статью.
Затем, по словам певицы, Темникова в нее плюнула, и тогда она укусила ее за подбородок.
"Я никогда с женщинами до этого не дралась в принципе. Правда, это был треш", — призналась Серябкина, добавив, что после инцидента позвонила продюсеру Максиму Фадееву и рассказала о случившемся.
Летом в СМИ появились сообщения о том, что у бывших участниц Serebro был роман. Темникова назвала эту информацию "плохо срежиссированной выдумкой".
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Максим Фадеев , Ольга Серябкина , Елена Темникова
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