«Задыхающуюся» Пугачеву пожалели после концерта в Минске

Соседов пожалел Пугачеву и выразил мнение, что ей лучше больше не выходить на сцену.

"На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается. Не поет, а говорит песню. А мне больно и плохо", — цитирует издание "Дни.ру" интервью критика латвийской радиостанции Baltkom.

Известно, что белорусский концерт Аллы Пугачевой прошел с аншлагом. В следующий раз 70-летняя Пугачева намерена выйти на сцену в 80 лет.