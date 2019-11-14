Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика
В Крыму назвали "скучными" угрозы Киева
В Крыму назвали "скучными" угрозы Киева
Политика
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Происшествия

«Задыхающуюся» Пугачеву пожалели после концерта в Минске 

Газета.Ru 1 час назад
Музыкальный эксперт Сергей Соседов отреагировал на сольное выступление певицы Аллы Пугачевой в Минске.
Соседов пожалел Пугачеву и выразил мнение, что ей лучше больше не выходить на сцену.
"На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается. Не поет, а говорит песню. А мне больно и плохо", — цитирует издание "Дни.ру" интервью критика латвийской радиостанции Baltkom.
Известно, что белорусский концерт Аллы Пугачевой прошел с аншлагом. В следующий раз 70-летняя Пугачева намерена выйти на сцену в 80 лет.
Газета.Ru: последние новости
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым Руки-Базуки показал руки после операции Руки-Базуки показал руки после операции "Внебрачный сын" Цискаридзе обратился в полицию после нападения "Внебрачный сын" Цискаридзе обратился в полицию после нападения 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Соседов , Алла Пугачева , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 83
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 145
В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева
В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание 10
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге 135
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение