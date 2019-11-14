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Пригожин: Валерию очень расстроило интервью Михальчик 

Рамблер + ещё 3 55 минут назад
Пригожин: Валерию очень расстроило интервью Михальчик
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жене «было очень больно» после интервью певицы Юлии Михальчик, в котором та вступилась за бывшего мужа Валерии Александра Шульгина. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Рамблер» писал, что ранее в программе «Судьба человека» Юлия Михальчик прокомментировала слова Валерии о домашнем насилии со стороны ее бывшего мужа, продюсера Александра Шульгина, подчеркнув, что «невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен».
По словам Иосифа Пригожина, Валерию очень задело высказывание Михальчик.
«Она пару дней не то, чтобы проплакала, но ей было очень болезненно. Она очень близко к сердцу восприняла это. Прошло уже 16 лет. Валерия давно уже об этом забыла. Пиар был нужен этой девочке — Юлии Михальчик», — уверен Иосиф Пригожин.
Он также призвал певицу «заниматься своей личной жизнью и не ставить оценки поступкам Валерии».
«Каждый раз приходится бороться за право, чтобы просто нормально жить и существовать. Валерия вообще никого не трогает. Я просто призываю людей к элементарной порядочности», — заявил продюсер.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Юлия Михальчик , Александр Шульгин , Иосиф Пригожин
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