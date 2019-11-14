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Жениха из «Давай поженимся!» посоветовали отправить в дурдом 

Рамблер 1 час назад
Жениха из «Давай поженимся!» посоветовали отправить в дурдом
Фото: 1tv.com
Один из участников программы «Давай поженимся!» так впечатлил зрителей исполнением песни для потенциальной невесты, что его предложили отправить в психбольницу. Мужчина слишко эмоционально спел «Королеву вдохновения» Стаса Михайлова.
Речь идёт о программе, вышедшей в эфир 12 ноября. 41-летний житель Краснодара по имени Юрий попытался покорить сердце Татьяны. Оказалось, что мужчина не в первый раз пришёл на «Давай поженимся!», дебют состоялся в 2008 году. По этой причине Юрий преподнёс каждо из трёх ведущих по букету цветов, заявив, что они повлияли на его жизнь.
В качестве сюрприза для Татьяны жених решил исполнить песню Стаса Михайлова «Королева вдохновения». Однако мужчина пел настолько эмоционально, что не попадал в ноты, сбивался, путал слова и обильно потел. В конце композиции Юрий пригласил невесту на сцену, взял ее на руки, чем смутил ведущую Ларису Гузееву.
Пользователи Сети, оценив поведение жениха пришли к вводу, что его поведение было не вполне адекватным.
«Ему нужно в психушке искать невесту», — отметила пользовательница Ирина Иванова.
«Что с ним, я в шоке, у него что-то с нервами не в порядке», — подчеркнула Любовь Весенняя.
«Юрия точно привезли с дурдома на передачу для рейтинга. Я давно не видел такого больного человека на голову», — заявил Валентин Иванов.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Комментарии1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Стас Михайлов , Ирина Иванова , Валентин Иванов , Лариса Гузеева , Краснодар
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