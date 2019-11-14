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Шнуров высмеял конфликт Собчак с Михалковым 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Шнуров высмеял конфликт Собчак с Михалковым
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное конфликту Ксении Собчак и Константина Богомолова с Никитой Михалковым. Шнуров заявил, что все участники конфликта «кормятся с бюджетного корыта».
Как сообщал «Рамблер», Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова. Программа вышла под названием «Ад пуст, все черти здесь». Режиссер напомнил об истории храма, в котором они венчались, и обратил внимание на катафалк, в котором ездили молодожены. Он предположил, что все это было «не всерьез», а «глумлением», а саму свадьбу сравнил с шабашем. Собчак отреагировала на программу в Instagram.
«А вы в последнее врем-то что снимаете, вы это всерьёз снимаете, Никита Сергеевич, или я«как бы»?» — обратилась к режиссеру Собчак.
Богомолов поддержал жену и напомнил, что в том же храме венчался Александр Пушкин, «черт и святой, кощунник и страдалец, хулиган и семьянин».
Собчак также возмутило, что Михалков посвятил ее свадьбе час эфирного времени на «России 24», за которое платят «дорогие налогоплательщики».
Шнурова удивили претензии Собчак, касающиеся налогоплательщиков и денег из бюджета. По его мнению, журналистка и режиссер во многом похожи:
Театр, фильм, субсидии открыты. Кто сожрал сверх нормы? Вот умора. Хрюкая, с бюджетного корыта, Кормятся все фигуранты спора. Бьются за подход и место ближе, К отрубям. Объедки нынче сладки. Меж собой грызутся, но оближут, Нежно жопы их кормящей складки.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Никита Михалков
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