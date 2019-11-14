Шнуров высмеял конфликт Собчак с Михалковым

Как сообщал «Рамблер», Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова. Программа вышла под названием «Ад пуст, все черти здесь». Режиссер напомнил об истории храма, в котором они венчались, и обратил внимание на катафалк, в котором ездили молодожены. Он предположил, что все это было «не всерьез», а «глумлением», а саму свадьбу сравнил с шабашем. Собчак отреагировала на программу в Instagram.

«А вы в последнее врем-то что снимаете, вы это всерьёз снимаете, Никита Сергеевич, или я«как бы»?» — обратилась к режиссеру Собчак.

Богомолов поддержал жену и напомнил, что в том же храме венчался Александр Пушкин, «черт и святой, кощунник и страдалец, хулиган и семьянин».

Собчак также возмутило, что Михалков посвятил ее свадьбе час эфирного времени на «России 24», за которое платят «дорогие налогоплательщики».

Шнурова удивили претензии Собчак, касающиеся налогоплательщиков и денег из бюджета. По его мнению, журналистка и режиссер во многом похожи: