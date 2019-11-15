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В мире

Винокур поддержал оставшегося без работы Галкина 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Винокур поддержал оставшегося без работы Галкина
Фото: ТАСС
Владимир Винокур в беседе с корреспондентом НСН заявил, что для лишившегося нескольких концертов из-за своих слов о цензуре на российском ТВ Максима Галкина произошедшее не является концом карьеры. По его словам, юморист слишком популярен в России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Галкин в ходе концерта в Новосибирске заявил о наличии на отечественном ТВ цензуры — говорить, по его словам, с телеэкрана можно не все. Заявление артиста вызвало реакцию со стороны телеведущих. В частности Дмитрий Киселев заявил, что юморист допустил такое высказывание поскольку планирует политическую карьеру по примеру Владимира Зеленского.
Позже в прессу просочилась информация со ссылкой на советника гендиректора Первого канала Александра Невзорова, что из-за скандальных заявлений юмориста были отменены несколько его концертов.
Владимир Винокур считает, что сотрудники телеканалов не могут повлиять на развитие профессиональной карьеры артиста.
«Все равно он будет востребован, к нему люди ходят», — заявил он.
При этом юморист не исключил, что Галкин, возможно, не рассчитывал на публичное распространение своего мнения, поскольку не знал, что его снимают на видео. В этом случае произошедшее можно назвать провокацией, заключил Винокур.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Комментарии5 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Телевидение , Владимир Винокур , Владимир Зеленский , Дмитрий Киселев , Максим Галкин , Александр Невзоров
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