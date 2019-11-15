Винокур поддержал оставшегося без работы Галкина

Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Галкин в ходе концерта в Новосибирске заявил о наличии на отечественном ТВ цензуры — говорить, по его словам, с телеэкрана можно не все. Заявление артиста вызвало реакцию со стороны телеведущих. В частности Дмитрий Киселев заявил, что юморист допустил такое высказывание поскольку планирует политическую карьеру по примеру Владимира Зеленского

Позже в прессу просочилась информация со ссылкой на советника гендиректора Первого канала Александра Невзорова , что из-за скандальных заявлений юмориста были отменены несколько его концертов.

Владимир Винокур считает, что сотрудники телеканалов не могут повлиять на развитие профессиональной карьеры артиста.

«Все равно он будет востребован, к нему люди ходят», — заявил он.

При этом юморист не исключил, что Галкин, возможно, не рассчитывал на публичное распространение своего мнения, поскольку не знал, что его снимают на видео. В этом случае произошедшее можно назвать провокацией, заключил Винокур.