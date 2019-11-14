Лолита посчитала своего мужа стриптизером

«Чтобы мальчик не пропал»: зачем Лолита покупала вещи для любовницы своего мужа

Экстравагантное поведение, шокирующие высказывания, эпатажные наряды, — именно такой привыкли воспринимать Лолиту поклонники. И мало кто задумывается о том, что даже эта женщина — такая сильная и самодостаточная — страдает от одиночества и непонимания.

Впрочем, долго страдать — не в ее стиле. Даже разговор о собственном разводе в студии программы «Секрет на миллион» Лолита Милявская сумела обыграть так, что зрители не могли сдержать смеха.

Лолита сразу призналась своей подруге — ведущей программы Лере Кудрявцевой — в том, что изначально не планировала выходить замуж за Дмитрия Иванова , решив при первом знакомстве, что этот симпатичный молодой человек — стриптизер.

Потом же, когда брак был уже заключен, все знакомые принялись осуждать певицу, — мол, слишком большая разница в возрасте (Дмитрий Иванов на 11 лет моложе Лолиты, — прим. ред.). Правда, саму артистку эта разница нисколько не смущала.

Она честно призналась — все ее мужчины были моложе, чем она. И объяснила: неважно, кому сколько лет, дело в энергетике: если она есть — женщины выбирают молодых мужчин, если нет — вынуждены «спать с дедушками».

Как рассказала Лолита, никакой особой романтики в их отношениях не было с самого начала. Просто успешная певица пожалела Дмитрия, когда он заболел, попал в больницу и перенес операцию.

Она стала подкармливать его — домашними бульонами и котлетами. А после выписки услышала от Дмитрия: «Молодец, ставлю тебе плюсик». Такого, по словам Лолиты, у нее еще не было.

А когда молодой возлюбленный переехал в квартиру Лолиты, он пытался поселить там и свою дочь, решив, что девочка будет жить в комнате Евы — дочери Лолиты. Мотивировал парень такое предложение очень просто: «Почему твоя дочь должна жить хорошо, а моя — плохо?».

После нескольких таких «звоночков» певица решила расстаться с Дмитрием. Но он не собирался отступать, и, когда Лолита находилась на гастролях в Белоруссии, Дмитрий, собрав в зале всех своих родственников, вышел на сцену, встал на колено и преподнес Лолите кольцо, попросив стать его женой.

Она разозлилась — он мешал ей работать, ведь вся программа была заранее выстроена! Коротко ответила «Да» и продолжила концерт.

Певица откровенно рассказала: она еще два года назад догадалась о существовании любовницы у своего мужа, однако Дмитрий продолжал мастерски разыгрывать любовь. При этом, ходя по магазинам вместе с женой, он покупал для своей новой возлюбленной вещи, советуясь с ней по телефону, что лучше купить.

А Лолита, все прекрасно понимая, безропотно платила на кассе…Семь тысяч евро — за семь прожитых лет: «Чтобы мальчик не пропал»

И все-таки даже ангельскому терпению Лолиты пришел однажды конец. Она решилась — собрала вещи мужа и выставила его за порог.

При этом она не прогнала его с пустыми руками — вручила семь тысяч евро, пояснив, что именно в такую сумму оценивает его «услуги» как мужа за семь лет совместной жизни. А потом две тысячи забрала обратно — вспомнила, что услуги оказались «некачественными».

Вот такая она, Лолита, — море самоиронии, здоровый цинизм и трезвый взгляд на вещи, нерастраченное обаяние и женская прелесть. Да она еще пять раз замуж выйдет!

Мы поздравляем Лолиту Милявскую с