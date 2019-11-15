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Во время концерта Бузова случайно выдала своего будущего мужа 

Teleprogramma.pro + ещё 9 2 часа назад
Бузова случайно выдала своего будущего мужа
Фото: РИА Новости
Личная жизнь Ольги Бузовой уже давно интересует всех ее фанатов и поклонников. Замужество с Дмитрием Тарасовом не увенчалось успехом, были ли тому виной «лещи», о которых однажды упомянул футболист, неизвестно.
Во время последнего концерта программы «Под звуки поцелуев» Ольга сделала неожиданное заявление — певица поблагодарила будущего мужа, который якобы ввсе это время был на концерте. По словам Telegram-канал «Светские хроники», во время этой речи певица смотрела в сторону одного конкретного человека — этим мужчиной оказался блогер Давид Манукян, который заметил, что привлек слишком много внимания и покинул свое место. Простое ли это совпадение или Ольга просто манипулирует любопытством поклонников — мы обязательно расскажем об этом.
Напомним, певица дала заключительный концерт программы «Под звуки поцелуев» в Москве, поле которого дала внезапное обещание, следующий трек на английском языке записать для «Евровидения».
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Комментарии4 
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Тарасов
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