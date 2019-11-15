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Дибров похоронил мать за три дня до юбилея 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Дибров похоронил мать за три дня до юбилея
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров сообщил о смерти своей матери Татьяны Валентиновны Дибровой. Об этом ведущий рассказал порталу «Москва-Баку».
По словам журналиста, мать не дожила всего три дня до его юбилея. 14 ноября 2019 года ему исполнилось 60 лет, а 13 ноября он ее похоронил.
Похороны состоялись в Ростове-на-Дону, туда ведущий приехал со своей женой Полиной.
«Представляете, какая странная жизнь… Она не дождалась юбилея сына буквально три дня. Сейчас с женой мы идем с кладбища…» — рассказал он.
Телеведущий отметил, что юбилей он будет отмечать очень скромно — с несколькими друзьями, семейными парами, и донскими деликатесами.
«Конечно, хотелось погромче отметить юбилей, все-таки 60 лет — это юбилей радостный, но увы, вот так распорядилась судьба», — заключил Дибров.
Как сообщал «Рамблер», в преддверии своего юбилея Дибров рассказал «Комсомольской правде», что у него все только начинается и назвал способность к деторождению «первым признаком молодости». Журналист отметил, что выглядит моложе 60-и благодаря «некоей особенной „отселекционированной биомашине“, которую представляет собой любой донской казак».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Дибров , Комсомольская правда
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