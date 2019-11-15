Дибров похоронил мать за три дня до юбилея

Телеведущий Дмитрий Дибров сообщил о смерти своей матери Татьяны Валентиновны Дибровой. Об этом ведущий рассказал порталу «Москва-Баку».

По словам журналиста, мать не дожила всего три дня до его юбилея. 14 ноября 2019 года ему исполнилось 60 лет, а 13 ноября он ее похоронил.

Похороны состоялись в Ростове-на-Дону, туда ведущий приехал со своей женой Полиной.

«Представляете, какая странная жизнь… Она не дождалась юбилея сына буквально три дня. Сейчас с женой мы идем с кладбища…» — рассказал он.

Телеведущий отметил, что юбилей он будет отмечать очень скромно — с несколькими друзьями, семейными парами, и донскими деликатесами.

«Конечно, хотелось погромче отметить юбилей, все-таки 60 лет — это юбилей радостный, но увы, вот так распорядилась судьба», — заключил Дибров.