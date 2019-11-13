Сын Валерии запретит детям видеться с Шульгиным

Сын Валерии запретит детям видеться со своим отцом

Ранее, как сообщал «Рамблер», Артемий Шульгин неожиданно для всех женился на своей однокласснице Наталье Коренной. Сын Валерии рассказал прессе, что на его свадьбе не было никого из родственников, поскольку он «никогда не хотел широких празднований», которые потребовали бы серьёзных финансовых вложений. У Шульгина, который только начал профессиональную карьеру в музыкальном бизнесе, больших денег пока нет.

В интервью Starhit молодой человек заявил, что штамп в паспорте никак не изменил отношения в паре: молодожены счастливы. О детях пока не думают. Артемий отметил, что для него важно обеспечить сначала определенную финансовую стабильность, а потом можно завести ребёнка. При этом своего будущего сына или дочь молодой человек не планирует знакомить с дедом — своим отцом Александром Шульгиным.

«Он не будет иметь к моим детям никакого отношения. Не дай Бог», — подчеркнул Артемий.

По его словам, его родной отец — «часть прошлой плохой истории». К тому же молодой человек не видит смысла знакомить ребёнка с «незнакомым дядей». Шульгин, уверяет Артемий, не принимал никакого участия в его жизни, поэтому он не видит смысла общаться с ним.