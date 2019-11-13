Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Валерии запретит детям видеться со своим отцом 

Рамблер 1 час назад
Сын Валерии запретит детям видеться с Шульгиным
Фото: artemynik
Старший сын певицы Валерии Артемий будущим детям не даст видеться со своим отцом — музыкальным продюсером Александром Шульгиным. В разговоре с журналистом издания Starhit молодой человек заявил, что папой ему стал нынешний супруг матери Иосиф Пригожин, а «биологическая составляющая не так важна».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Артемий Шульгин неожиданно для всех женился на своей однокласснице Наталье Коренной. Сын Валерии рассказал прессе, что на его свадьбе не было никого из родственников, поскольку он «никогда не хотел широких празднований», которые потребовали бы серьёзных финансовых вложений. У Шульгина, который только начал профессиональную карьеру в музыкальном бизнесе, больших денег пока нет.
В интервью Starhit молодой человек заявил, что штамп в паспорте никак не изменил отношения в паре: молодожены счастливы. О детях пока не думают. Артемий отметил, что для него важно обеспечить сначала определенную финансовую стабильность, а потом можно завести ребёнка. При этом своего будущего сына или дочь молодой человек не планирует знакомить с дедом — своим отцом Александром Шульгиным.
«Он не будет иметь к моим детям никакого отношения. Не дай Бог», — подчеркнул Артемий.
По его словам, его родной отец — «часть прошлой плохой истории». К тому же молодой человек не видит смысла знакомить ребёнка с «незнакомым дядей». Шульгин, уверяет Артемий, не принимал никакого участия в его жизни, поэтому он не видит смысла общаться с ним.
«Наш отец — Иосиф, а биологическая составляющая не важна», — резюмировал сын звезды.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Артемий Шульгин , Александр Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия направила ноту Великобритании
Россия направила ноту Великобритании 2
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон 40
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова
Пока вы не уснули: В сборной России разгорелся скандал
Пока вы не уснули: В сборной России разгорелся скандал 103
«Суд Божий над ним уже свершился»
«Суд Божий над ним уже свершился»
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение