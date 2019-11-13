Волочкову лишили пенсии

Анастасию Волочкову лишили пенсии в Большом театре, сообщает «Комсомольская правда».

Балерина намерена добиться взыскания пенсии, которая, по ее словам, должна выплачиваться ей в течение последних 8 лет.

«Какая мне пенсия полагается? 19 тысяч, как я слышала. Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю», — заявила балерина.

Генеральный директор Большого Владимир Урин в интервью телеканалу НТВ рассказал, что Волочкова 16 лет назад ушла в бессрочный отпуск без сохранения содержания. При этом ее трудовая книжка до сих пор находится в театре. По словам Урина, и стаж, и пенсия начисляются только тем, кто реально работает на сцене.

Артисты балета уходят на пенсию в 35 лет. Анастасии Волочковой 43 года. Балерина считает, что из-за отсутствия пенсии за последние восемь лет она потеряла около 2,5 млн рублей.

Адвокат балерины заявляет, что переговоры о выплате пенсии проходят мирно. По его словам, Большой театр по запросу представителей Волочковой собирает документы, подтверждающие, что она была солисткой театра на протяжении пяти лет. Затем такие же документы будут запрошены в других театрах, где работала Волочкова.