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Волочкову лишили пенсии 

Рамблер 17 минут назад
Волочкову лишили пенсии
Фото: РИА Новости
Анастасию Волочкову лишили пенсии в Большом театре, сообщает «Комсомольская правда».
Балерина намерена добиться взыскания пенсии, которая, по ее словам, должна выплачиваться ей в течение последних 8 лет.
«Какая мне пенсия полагается? 19 тысяч, как я слышала. Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю», — заявила балерина.
Генеральный директор Большого Владимир Урин в интервью телеканалу НТВ рассказал, что Волочкова 16 лет назад ушла в бессрочный отпуск без сохранения содержания. При этом ее трудовая книжка до сих пор находится в театре. По словам Урина, и стаж, и пенсия начисляются только тем, кто реально работает на сцене.
Артисты балета уходят на пенсию в 35 лет. Анастасии Волочковой 43 года. Балерина считает, что из-за отсутствия пенсии за последние восемь лет она потеряла около 2,5 млн рублей.
Адвокат балерины заявляет, что переговоры о выплате пенсии проходят мирно. По его словам, Большой театр по запросу представителей Волочковой собирает документы, подтверждающие, что она была солисткой театра на протяжении пяти лет. Затем такие же документы будут запрошены в других театрах, где работала Волочкова.
«Для того чтобы Насте выйти на пенсию в статусе солиста, ей надо как минимум 15 лет балетного стажа. В балете такие нормы. Но у Насти как раз такой стаж, так что нам осталось только подтвердить это документально. Пока все благополучно. Мы напишем заявление, Большой театр подаст его в пенсионный фонд, и Настя выйдет на пенсию. Что касается задолженности перед Анастасией, то мы пока изучаем этот вопрос, знакомимся с документами», — сказал юрист балерины Виктор Швец.
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Комментарии4 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Виктор Швец , Владимир Урин , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда , НТВ
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