Волочкову лишили пенсии

Большой театр лишил пенсии Волочкову

Бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр лишил её пенсии.

Артистка рассказала, что её трудовая книжка лежит в театре, где недавно заявили, что выплаты ей не положены, сообщает KP.ru.

Да она мне и не нужна! Но так говорить обо мне просто некрасиво. Я уже вошла в историю мирового балета как известнейшая русская балерина, — сказала Волочкова.

По её словам, ей полагается как минимум 19 тысяч рублей в месяц, и у неё есть соответствующий стаж работы в Большом театре.

Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю, — подчеркнула балерина.

Журналисты обратились к адвокату Волочковой Виктору Швецу, который рассказал, почему ей не платят пенсию. По его словам, в Большом театре собирают документы о том, что балерина пять лет была их солисткой. Документы также будут собираться и в других театрах, где она трудилась.