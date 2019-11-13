Волочкову лишили пенсии

Бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр лишил её пенсии.
Артистка рассказала, что её трудовая книжка лежит в театре, где недавно заявили, что выплаты ей не положены, сообщает KP.ru.
Да она мне и не нужна! Но так говорить обо мне просто некрасиво. Я уже вошла в историю мирового балета как известнейшая русская балерина, — сказала Волочкова.
По её словам, ей полагается как минимум 19 тысяч рублей в месяц, и у неё есть соответствующий стаж работы в Большом театре.
Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю, — подчеркнула балерина.
Журналисты обратились к адвокату Волочковой Виктору Швецу, который рассказал, почему ей не платят пенсию. По его словам, в Большом театре собирают документы о том, что балерина пять лет была их солисткой. Документы также будут собираться и в других театрах, где она трудилась.
Как писал News.ru, Анастасия Волочкова может сыграть хозяйку борделя в фильме «Брат 3» шоумена Стаса Барецкого. В картине помимо Волочковой примут участие Бари Алибасов, Анастасия Шурыгина, Лолита Милявская и Никита Джигурда.