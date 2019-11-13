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Жители Малайзии поддержали Воеводину 

Рамблер + ещё 1 49 минут назад
Жители Малайзии поддержали Воеводину
Фото: Инстаграм
Жители Малайзии переходят на сторону Оксаны Воеводиной в ее конфликте с бывшим королем Мухаммадом V, пишет «Телепрограмма».
После того как Воеводина начала публиковать в Instagram снимки их общего с Мухаммадом сына Исмаила Леона, малайцы буквально растаяли перед его обаянием, считает издание.
Вместо критики в комментариях начали появляться восторженные отклики на фотографии шестимесячного малыша, и большинство из пользователей сходятся в том, что маленький Исмаил Леон как две капли воды похож на своего отца, унаследовав при этом красоту матери.
Азиатские подписчики Воеводиной также считают, что экс-король несправедливо обошелся с ней, объявив о разводе по законам шариата. Предположительно, одной из причин разрыва отношений стало то, что Мухаммад узнал об участии бывшей «Мисс Москва» в реалити-шоу «Каникулы в Мексике». Пользователи считают, что король перед свадьбой мог бы «погуглить» ее историю.
«Прежде, чем жениться на девушке из другой страны и другой веры, надо было изучить её досье. Но он этого не сделал, и это показывает лишь то, что он осёл. И вообще, сам он, можно подумать, в свои 50 лет девственником ей достался!», — возмущаются сторонники бывшей жены султана.
Некоторые из подписчиков из Малайзии даже упрекают Мухаммада в несоблюдении законов ислама. Они напомнили, что перед бракосочетанием Оксана Воеводина сменила веру, а значит, грехи новообращенной мусульманки обнуляются.
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. В июне местные СМИ сообщили, что Мухаммад развелся с русской женой по законам шариата, не уведомив ее об этом.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Оксана Воеводина , Малайзия
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