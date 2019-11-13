Мадонна может оказаться под судом

Мадонну могут засудить из-за позднего начала концертов, сообщает News Las Vegas.

Поклонники, уставшие часами ожидать начала концертов, решили подать на звезду коллективный судебный иск, жалуясь на неуважение к публике. Билеты на выступления Мадонны стоят до €1 тыс., а ждать ее приходится до трех часов.

По мнению Мадонны, отреагировавшей на претензии в Instagram, она никогда не опаздывает критически.

61-летнюю Мадонну начали называть "королевой поп-музыки" в 1980-х. Она продолжает активно выступать и записывать новые песни.