Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Суд Божий над ним уже свершился"
"Суд Божий над ним уже свершился"
Происшествия
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия

Мадонна может оказаться под судом 

Газета.Ru 1 час назад
Мадонна может оказаться под судом
Фото: EPA
Мадонну могут засудить из-за позднего начала концертов, сообщает News Las Vegas.
Поклонники, уставшие часами ожидать начала концертов, решили подать на звезду коллективный судебный иск, жалуясь на неуважение к публике. Билеты на выступления Мадонны стоят до €1 тыс., а ждать ее приходится до трех часов.
По мнению Мадонны, отреагировавшей на претензии в Instagram, она никогда не опаздывает критически.
61-летнюю Мадонну начали называть "королевой поп-музыки" в 1980-х. Она продолжает активно выступать и записывать новые песни.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Газета.Ru: последние новости
Мать Заворотнюк могут арестовать Мать Заворотнюк могут арестовать Популярный артист погасил долг Фриске Популярный артист погасил долг Фриске Андрееву удивила зарплата Малахова Андрееву удивила зарплата Малахова 
Теги:
Шоу-бизнес , Мадонна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Суд Божий над ним уже свершился»
«Суд Божий над ним уже свершился» 5
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе 649
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы 48
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат 29
«ВКонтакте» ввела долгожданную функцию
«ВКонтакте» ввела долгожданную функцию
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Киев пообещал ответить за Крымский мост
02:47
Киев пообещал ответить за Крымский мост
В мире Политика
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
04:56
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение