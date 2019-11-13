«Пока муж на работе»: принарядившаяся Пугачева решила сбежать из замка

Певицу поддержала Наташа Королева , позвав к себе в гости.

Алла Пугачева не скрывает, что не любит холода. Недавно она объявила, что уже ждет весну. При этом артистка стала чаще выходить в свет. Она то водит двойняшек Лизу и Гарри в интересные места в Москве , то посещает светские мероприятия. Так, на днях она побывала на премьере фильма «Грех» Андрея Кончаловского . Певица осталась в восторге от работы режиссера.

Похоже, что Примадонне не сидится на месте. Тем более, что осень в Москве выдалась достаточно теплой. Артистка в 70 лет активно пользуется в соцсетями. Новый пост удивил ее подписчиков. Алла Борисовна облачилась в черный костюм и блузку в тон. К образу она добавила шляпу с полями и несколько золотых цепочек. Певица также сделала укладку и накрасилась. Как оказалось, она принарядилась, чтобы появиться на публике или встретиться с друзьями.

«Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на работе?», — написала она, явно находясь в хорошем настроении.

Ее сразу поддержала Наташа Королева. «Приезжайте в гости Алла Борисовна! У меня тоже муж на работе и сын в универе! Шикарную поляну и зажигательную атмосферу гарантирую», — заверила она. «Какое заманчивое предложение. Спасибо Натусик, но нам с тобой 2-х часов мало», — ответила Примадонна. Поклонники предложили певице сходить в кино или погулять.