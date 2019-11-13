Бузову раскритиковали за рекламу средства от прыщей

Бузову раскритиковали за рекламу опасного средства от прыщей

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову раскритиковали в комментариях к ее публикации в Instagram. Поводом стал ролик в stories, в котором она рекламирует скандально известное косметическое средство.

«Хочу поделиться с вами очень крутым средством от прыщиков, которое не раз меня спасало накануне важных съемок», — говорит в ролике Бузова и демонстрирует флакон с жидкостью голубого цвета.

На историю обратила внимание блогерша Екатерина Конасова, выпустившая видео по теме. В нем девушка утверждает, что Бузова рекламирует продукцию, в которой содержится антибиотик тетрациклин и которая опасна для кожи. Она обратилась к певице и призвала ее лично проверять каждое предложение о рекламе.

Вскоре после выхода видео Конасовой пользователи стали писать сообщения в комментариях к публикациям Бузовой. «Серьезно? Рекламировать ляфами (фем фаталь)? Ужас», — написал andre.lpal. Комментатор itsiragram возмутилась решением певицы: «Оля, вам не стыдно своим подписчикам рекламировать сыворотку, в которой были обнаружены антибиотики? Которую суд признал опасной? Вы вообще нормальная? Или деньги не пахнут?».

lil_marria заявила, что ведущая «советует другим подросткам и детям говнокосметику», а nastya_mamaeva081 прямо обратилась к Бузовой, попросив ее уточнить, доверяет ли она компании, продукцию которой рекламирует. Сама певица пока никак не прокомментировала опубликованную рекламу.

Ранее Конасова по просьбе пострадавших подписчиков сделала серию разоблачительных видеороликов. Запрошенная ею экспертиза косметики Fem Fatal, производителя из Чебоксар, показала, что продукция опасна для здоровья. Компания продвигала свою продукцию через Instagram-блогеров. Основатель компании Александр Потапов утверждал, что сыворотка не содержит антибиотиков. Он также заверил, что других запрещенных в косметике компонентов тоже нет и что средство прошло испытания и получило декларацию соответствия.

В октябре 2019 года Конасова выиграла иск к Fem Fatal. Мировой суд Щербинского района Москвы потребовал компанию возместить ей сумму покупки, моральный вред и сопутствующие расходы. Требования были удовлетворены частично — моральный вред оценили в одну тысячу рублей. Позднее 29 потребителей подали первый в истории России коллективный иск в суд на Fem Fatal.