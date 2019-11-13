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Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Жена Маликова публично осадила дочь
Фото: globallookpress.com
Стефания выступила против фамильярности, рассказав о малоприятном инциденте в столичном кафе.
Дочь Дмитрия Маликова после окончания школы поступила в МГИМО на факультет журналистики. Девушка сама ведет личную страничку в Instagram, делясь с подписчиками подробностями частной жизни. По словам Стефании, сейчас она все свободное время посвящает исключительно учебе. По этой причине наследнице именитой фамилии не хватает сил ни на что другое.
Однако Маликова все-таки смогла припомнить малоприятную историю, произошедшую с ней в одном столичном кафетерии на Фрунзенской. По словам Стеши, сидя за столиком, она пыталась сделать домашнее задание, совершенно не ожидая, что ее мысли будут прерваны вошедшими в кафе девушками.
«Вдруг максимально близко к моему столику подходят две девочки и кричат: «Это Маликова». Меня это смутило, потому что это было очень громко и неуместно», — посетовала дочка композитора, пожаловавший на «фамильярность» некоторых людей.
Примечательно, что супруга Дмитрия Маликова в этой ситуации дочь не поддержала. Напомнив Стефании, что ее отец, будучи известным певцом и композитором, ежедневно сталкивается с подобными ситуациями в публичных местах. Но никогда не позволяет себе проявлять негативных эмоций, приветствуя подошедших к нему поклонников с доброжелательной улыбкой.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Маликов , МГИМО
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