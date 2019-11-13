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СМИ: Заворотнюк видели плавающей в бассейне 

Teleprogramma.pro + ещё 1 54 минуты назад
Плавает в бассейне: СМИ о состоянии Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Актриса, якобы, пошла на поправку.
Сразу несколько источников в СМИ (в частности, телеканалы Ю и НТВ) сообщили, что Анастасия Заворотнюк, якобы, пошла на поправку и даже замечена плавающей в бассейне.
Такой же информацией располагает и продюсер Андрей Разин, который сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии в своем блоге. Правда родственники Заворотнюк удивились этому посланию музыкального деятеля. Они заявили, что никогда не общались с ним, и его осведомленность их удивляет. Разин с ними спорить не стал и лишь ответил позже, что желает только добра актрисе.
А вот Татьяна Навка и ее коллектив не ограничились только лишь словами сочувствия. Все средства от заключительного спектакля «Аленький цветочек», с которым они выступили 10 ноября, артисты передали родственникам Заворотнюк на ее лечение. «Анастасия находится в борьбе с болезнью, она молодец, она умничка», — сказала Татьяна.
Отметим, что на это представление пришло больше 4 тыс. 500 человек.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Татьяна Навка , НТВ
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