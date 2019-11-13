Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
Армия
"Нафтогаз" обманул всю Украину
"Нафтогаз" обманул всю Украину
Украина
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество
Россия направила США ноту протеста
Россия направила США ноту протеста
Политика

«Наш отец — Иосиф»: Артемий Шульгин отрекся от папы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Наш отец — Иосиф»: Артемий Шульгин отрекся от папы
Фото: globallookpress.com
Уже много лет дети Валерии не поддерживают связь с продюсером.
Старший сын певицы Валерии Артемий Шульгин заявил, что уже много лет не общается со своим биологическим отцом, продюсером Александром Шульгиным. По его словам, ему даже тяжело назвать его отцом. «Наш отец — Иосиф, а биологическая составляющая не важна», — заметил 25-летний Артемий Шульгин.
Шульгин не помогал Валерии воспитывать детей/http://globallookpress.com/
При этом он подчеркнул, что точно такая же позиция и у двух других детей Валерии от продюсера — Ани и Арсения. Они тоже не собираются поддерживать связь со своим папой. По словам Артемия, который не так давно женился, он не позволит своим будущим детям общаться с Александром Шульгиным. Как сказал молодой человек, к этому человеку они не будут иметь никакого отношения.
Артемий Шульгин заметил, что он уже давно не вспоминает о своем биологическом отце. Он считает, что это была часть какой-то плохой истории, о которой нужно побыстрее забыть. Шульгина теперь он называет незнакомым человеком. Своему будущему ребенку, как выразился сын Валерии, он не позволит видеться с «незнакомым дядей». Артемий подчеркнул, что Шульгин не принимал никакого отношения в его воспитании. Общаться с ним он не видит никакого смысла.
Сын Валерии отметил, что вырастила его мать и Иосиф Пригожин. Продюсера он понимает с полуслова. Как заметил Артемий, с Иосифом Пригожиным у него даже характеры похожи, сообщает «СтарХит».
Ранее Артемий Шульгин говорил, что его отец изверг и тиран. По его словам, он никогда не простит отцу такое отношение к своей матери.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Teleprogramma.pro: последние новости
Матери Анастасии Заворотнюк грозит 15 суток ареста Матери Анастасии Заворотнюк грозит 15 суток ареста Онколог оценил шансы на выздоровление Заворотнюк с помощью генной терапии Онколог оценил шансы на выздоровление Заворотнюк с помощью генной терапии Садальский вспомнил свою публикацию о доценте Соколове годичной давности Садальский вспомнил свою публикацию о доценте Соколове годичной давности
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Артемий Шульгин , Александр Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России 136
«Нафтогаз» обманул всю Украину
«Нафтогаз» обманул всю Украину 54
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 823
Россия направила США ноту протеста
Россия направила США ноту протеста 25
Девушка прыгнула в Мойку вслед за историком-расчленителем
Девушка прыгнула в Мойку вслед за историком-расчленителем 8
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Россия направила США ноту протеста
01:27
Россия направила США ноту протеста
Политика В мире
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение