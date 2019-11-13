«Наш отец — Иосиф»: Артемий Шульгин отрекся от папы

Уже много лет дети Валерии не поддерживают связь с продюсером.

Шульгин не помогал Валерии воспитывать детей/http://globallookpress.com/

При этом он подчеркнул, что точно такая же позиция и у двух других детей Валерии от продюсера — Ани и Арсения. Они тоже не собираются поддерживать связь со своим папой. По словам Артемия, который не так давно женился, он не позволит своим будущим детям общаться с Александром Шульгиным. Как сказал молодой человек, к этому человеку они не будут иметь никакого отношения.

Артемий Шульгин заметил, что он уже давно не вспоминает о своем биологическом отце. Он считает, что это была часть какой-то плохой истории, о которой нужно побыстрее забыть. Шульгина теперь он называет незнакомым человеком. Своему будущему ребенку, как выразился сын Валерии, он не позволит видеться с «незнакомым дядей». Артемий подчеркнул, что Шульгин не принимал никакого отношения в его воспитании. Общаться с ним он не видит никакого смысла.

Сын Валерии отметил, что вырастила его мать и Иосиф Пригожин . Продюсера он понимает с полуслова. Как заметил Артемий, с Иосифом Пригожиным у него даже характеры похожи, сообщает «СтарХит».

Ранее Артемий Шульгин говорил, что его отец изверг и тиран. По его словам, он никогда не простит отцу такое отношение к своей матери.