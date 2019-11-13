Концерты Галкина могут запретить 

Максима Галкина могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении, заявил в эфире радио «Свобода» продюсер Леонид Мазор.
Не так давно, как сообщал «Рамблер», Галкин на концерте в Новосибирске заявил, что на телевидении в России есть цензура — якобы с телеэкрана можно говорить не все.
«Кусать руку, которая тебя кормит, наверное, в некоторой степени неэтично», — высказал мнение Леонид Мазор.
Телевизионный продюсер добавил, что опасается, как бы теперь у Галкина не начались проблемы, но высказал мнение, что пока не начнутся. Это он объяснил тем, что руководитель Первого канала Константин Эрнст умен и умеет лавировать между ложью и правдой и «давать кость и отбирать» ее.
Кроме того, свое заявление Галкин сделал «далеко», в Новосибирске. Если же, считает Мазор, тот начнет делать аналогичные в Москве, то проблемы у него появится.
«Тогда станет страшно многим. Вот тогда, наверное, поступит приказ запрещать, не пущать и прочие "щать"», — убежден продюсер.
Ранее коллеги Максима Галкина Дмитрий Киселев, Артем Шейнин и Владимир Соловьев выразили уверенность, что цензуры на российском ТВ нет, и не исключили, что заявление юмориста об обратном вызвано его обидой на то, что он до сих пор не получил звание Народного артиста.