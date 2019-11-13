Садальский вспомнил свою публикацию о доценте Соколове

Садальский рассказал о пытках студентки доцентом

Садальский сослался на публициста и блогера Евгения Понасенкова , который конфликтовал с Соколовым и записывал обличающие видео о нем.

«Он [Понасенков — прим.ред.] рассказывал не только о своих долгих судах с псевдоисториком, <…> но и об истязании другой студентки, которое случилось еще 11 лет назад. Тогда Соколов в течение часа пытал ее, привязав к стулу и включив утюг. Методично избивал, поднимал за уши и волосы вместе со стулом, угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке», — написал Садальский.

По его словам, студентка тогда обратилась в полицию, приложив к заявлению медицинское заключение о побоях, но дело до суда не дошло.

«Женя оказался прав, маньяк все-таки расчленил другую девочку. Теперь, как я понимаю, Соколова пытаются отмазать», — заключил Садальский.

Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).

СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.

Позже появилась информация о планах защиты Соколова переквалифицировать дело со 105-й статьи (убийство) на статью 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта). По статье 105 доценту грозит до 15 лет тюрьмы, а по 107-й он мог бы получить наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо до трех лет лишения свободы.