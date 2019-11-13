МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица МакSим шокировала поклонников болезненным видом на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге сообщает «Комсомольская правда».

Фанаты строят версии — от неудачных экспериментов с внешностью до последствий недавней автомобильной аварии.

По данным издания, многие зрители концерта отметили, что 36-летняя певица во время своего выступления едва передвигалась по сцене. Создавалось такое ощущение, что артистке трудно стоять. Некоторые предположили, что во всем виновато объёмное платье, однако ответить на вопрос, почему в таком случае МакSим еле-еле поднимает руки, не смогли.

Опасения, что артистка неважно себя чувствует, усилились, когда после выступления зрители смогли пристально рассмотреть лицо певицы. По мнению поклонников, оно выглядело явно опухшим.

Объяснений этому может быть несколько, считают фанаты: невралгия, неудачные эксперименты с внешностью, но более вероятно — последствия гормональной терапии после автомобильной аварии.