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МакSим заподозрили в гормональной терапии 

Рамблер 49 минут назад
МакSим заподозрили в гормональной терапии
Фото: @maksimartist
Певица МакSим шокировала поклонников болезненным видом на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, сообщает «Комсомольская правда».
Фанаты строят версии — от неудачных экспериментов с внешностью до последствий недавней автомобильной аварии.
По данным издания, многие зрители концерта отметили, что 36-летняя певица во время своего выступления едва передвигалась по сцене. Создавалось такое ощущение, что артистке трудно стоять. Некоторые предположили, что во всем виновато объёмное платье, однако ответить на вопрос, почему в таком случае МакSим еле-еле поднимает руки, не смогли.
Опасения, что артистка неважно себя чувствует, усилились, когда после выступления зрители смогли пристально рассмотреть лицо певицы. По мнению поклонников, оно выглядело явно опухшим.
Объяснений этому может быть несколько, считают фанаты: невралгия, неудачные эксперименты с внешностью, но более вероятно — последствия гормональной терапии после автомобильной аварии.
Весной, как ранее сообщал «Рамблер», МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Менеджер певицы опубликовала в Instagram фотографии травм, полученных артисткой. На снимках видно, что у певицы большие гематомы на руках, ноги покрыты синяками и большая гематома на подбородке. По словам представителя певицы, из-за слабых сосудов МакSим мощные удары, которые она получила во время ДТП, нанесли ей серьезный вред.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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