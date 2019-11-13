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Онколог оценил шансы на выздоровление Заворотнюк с помощью генной терапии 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
«Терапия отчаяния»: Онколог оценил шансы Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов сомневается, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, поможет генная терапия. Именно об этом писали в последнее время СМИ, утверждая, что родные актрисы прибегли к такому методу лечения.
Как сказал специалист, эта методика крайне сложная и дорогостоящая. В месяц, если родные Заворотнюк на нее решились, им приходится платить от ста до пятисот тысяч долларов. Огромные деньги, учитывая, что лечение продолжительное. При этом медик заметил, что такая методика пока еще слишком молодая. Ей нет и десяти лет. В нашей стране генная терапия используется лишь в некоторых клиниках. В частности, в Институте имени Дмитрия Рогачева. При этом опухоль именно головного мозга могут начать лечить только в качестве эксперимента.
Долгополов отметил, что суть генной терапии — в лечении клетками своего организма. Это собственные лимфоциты, специально заточенные под определенные антигены опухоли.
«Берутся свои клетки, потом путем генной инженерии они выращиваются и модифицируются в течение двух-четырех недель, и затем вводятся внутривенно. Далее в организме больного эти клетки, «заточенные» под поиск опухолевых клеток, находят свои мишени», — сказал специалист.
При этом он заметил, что в природу человека идет вмешательство на уровне генома. Врач уверен, что экспериментировать, конечно, можно и нужно, но надеяться на благоприятный исход все-таки не стоит. Данную методику врач назвал «терапией отчаяния», сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что первые слухи о болезни Анастасии Заворотнюк стали распространяться несколько месяцев назад. Журналисты стали чуть ли не каждый день строить догадки, что происходит со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Утверждалось даже, что якобы у нее произошел отек мозга и ее дни сочтены. Впрочем, со временем стало ясно, что СМИ сгущали краски. Звезда действительно страдает тяжелым заболеванием, но все не так плохо и печально. Сейчас все молятся за здоровье актрисы. Не так давно фигуристка Татьяна Навка перечислила все деньги, которые были собраны за спектакль «Аленький цветочек» Петру Чернышеву. Она отмечала, что деньги пойдут на лечение актрисы. Сама фигуристка всячески поддерживает своего напарника. При этом Чернышев активно работает. Судя по всему, он не хочет зависеть от других людей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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