Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона

Британский поп-певец Робби Уильямс рассказал, что не пользуется мобильным телефоном уже 13 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

«У меня нет телефона с 2006 года. Я всегда использую свой ноутбук, у меня всегда есть доступ Wi-Fi», — пояснил артист. Обсуждая социальные сети, он отметил, что у него нет паролей от них, иначе его «карьере пришел бы конец». По словам звезды, посты за него публикуют другие люди.

Летом 2018 года Уильямс появился на стадионе «Лужники» в Москве перед первым матчем ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Он спел несколько песен, в том числе Rock DJ. Во время своего выступления музыкант показал «фак», сопроводив жест словами: «Я сделал это бесплатно».

«На подобных мероприятиях главное — не спровоцировать международный конфликт. И, знаете, мне это удалось. Я очень переживал, у меня оставалась всего одна минута, я не знал, успею ли закончить петь. Так что я показал, что осталась одна минута», — объяснил свой поступок Уильямс.

Исполнитель признался, что порой ему становится сложно сдерживать себя.