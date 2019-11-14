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Политика

Критик Соседов посоветовал Пугачевой больше никогда не выходить на сцену 

Ura.Ru 55 минут назад
Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой больше не следует петь и выступать на сцене. С таким заявлением выступил музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя недавний концерт Пугачевой в Минске.
«Ей не нужно выходить больше на сцену, потому что она не в той физической форме. К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, буквально. Я видел сюжет в интернете, снятый на мобильный телефон. Она пела «Женщина, которая поет» — это ужасно! На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок», — заявил он в эфире латвийского радио Baltkom.
По мнению критика, выступления Пугачевой вызывают у зрителя ощущение «кошмара и коллапса». Сама же звезда, как полагает Соседов, уже является «немощной».
Ранее Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея. Артистка заявила об этом на концерте в Минске. Видео заявления примадонны российской эстрады опубликовал telegram-канал «Super.ru». Зрителям Пугачева рассказала, что согласилась выступить в Минске лишь потому, что у нее особое отношение к Белоруссии.
«Но больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то лет в 80», — заявила Пугачева.
Перед гастролями Пугачева призналась, что «чуть не умирает от страха» из-за выступления вне пределов Москвы, сообщают «Дни.ру».
До этого народная артистка давала концерт 15 апреля в Кремле в день своего рождения. Стоимость билетов на шоу достигала сотен тысяч рублей, напоминает «Национальная служба новостей».
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Комментарии4 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Соседов , Алла Пугачева , Super.ru , Минск
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