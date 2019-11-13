Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезду Black Star госпитализировали в Москве 

ТК «Звезда» + ещё 1 32 минуты назад
За состоянием певицы следят врачи.
Артистка лейбла Black Star Клава Кока была госпитализирована в московскую больницу после того, как вернулась с гастролей из Израиля.
Уже дома у певицы поднялась температура и она упала в обморок. Врачи прописали девушке капельницы и уколы на дому, однако ее состояние стало лишь хуже. Тогда Клаву доставили в больницу.
«Я просто не рассчитала свои силы, и организм дал сбой», — успокоила она фанатов.
Сейчас девушка находится под наблюдением врачей и восстанавливается.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
ТК «Звезда»: последние новости
Многомиллионный долг семьи Фриске погасил известный артист Многомиллионный долг семьи Фриске погасил известный артист Фадеев отправится с артистами в кругосветку на 111 дней Фадеев отправится с артистами в кругосветку на 111 дней «Руки-базуки» лишился знаменитых бицепсов «Руки-базуки» лишился знаменитых бицепсов 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Клава Кока , Израиль , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крайне опасно для россиян: ФСБ критикует новый закон
Крайне опасно для россиян: ФСБ критикует новый закон
Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным
Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным 7
Россия «сжимает арктический кулак»
Россия «сжимает арктический кулак» 8
В России нашли способ победить США
В России нашли способ победить США 88
США настаивают на решении проблемы С-400
США настаивают на решении проблемы С-400
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Другое
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение