Дана Борисова расскажет о зависимости в мемуарах

Дана Борисова занялась написанием книги о своей жизни, сообщает Starhit . В основу мемуаров легла история борьбы телеведущей с зависимостью.

Как сообщал «Рамблер», о пагубных пристрастиях Борисовой к алкоголю и наркотикам стало известно в 2017 году, когда мать телеведущей заявила о зависимости дочери от запрещённых веществ.

Позже звезда провела несколько месяцев в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправили ведущий Андрей Малахов и глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников . Борисова рассказывала, что начала пить и принимать наркотики, так как не любила себя и была недовольна внешним своим видом.

Она пыталась «снять боль» с помощью препаратов. Считается, что в настоящее время телеведущая полностью избавилась от пагубных привычек.

По данным издания, Борисова давно задумывалась о написании книги, однако только сейчас у телеведущей появилось время для творчества. Мемуары называются «Жизнь под кайфом».