Дана Борисова расскажет о зависимости в мемуарах 

Дана Борисова занялась написанием книги о своей жизни, сообщает Starhit. В основу мемуаров легла история борьбы телеведущей с зависимостью.
Как сообщал «Рамблер», о пагубных пристрастиях Борисовой к алкоголю и наркотикам стало известно в 2017 году, когда мать телеведущей заявила о зависимости дочери от запрещённых веществ.
Позже звезда провела несколько месяцев в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправили ведущий Андрей Малахов и глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Борисова рассказывала, что начала пить и принимать наркотики, так как не любила себя и была недовольна внешним своим видом.
Она пыталась «снять боль» с помощью препаратов. Считается, что в настоящее время телеведущая полностью избавилась от пагубных привычек.
По данным издания, Борисова давно задумывалась о написании книги, однако только сейчас у телеведущей появилось время для творчества. Мемуары называются «Жизнь под кайфом».
«Честно расскажу, как встала на кривую дорожку и с какими ужасными последствиями столкнулась. До конца года планирую сдать рукопись редактору. А в феврале биография уже поступит в продажу. Ее цена составит 517 рублей», — цитирует Starhit слова Борисовой.