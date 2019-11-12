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Разин ответил родственникам Заворотнюк 

Рамблер 35 минут назад
Разин ответил родственникам Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram обратился к родственникам Анастасии Заворотнюк и посоветовал им больше рассказывать о здоровье актрисы.
Его новый пост стал ответом Instagram-аккаунту @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого удивился, что Разин обладает информацией о здоровье актрисы.
«Ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением», — отметил автор страницы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Позже Разин написал, что желает Заворотнюк только выздоровления.
«Чем больше будет гласности от вас, чем вы больше будете говорить правду и говорить о состоянии здоровья, тем легче будет Насте, <…> для меня было очень важно, как можно быстрее, разбудить ваше сознание», — заявил продюсер.
Он заверил, что сообщал о состоянии здоровья Заворотнюк «только от чистого сердца».
«Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом <…>. Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису», — заключил Разин.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.
В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, подтверждали, что актриса сейчас проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг появлявшиеся в СМИ слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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