Разин ответил родственникам Заворотнюк

Его новый пост стал ответом Instagram-аккаунту @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого удивился, что Разин обладает информацией о здоровье актрисы.

«Ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением», — отметил автор страницы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Позже Разин написал, что желает Заворотнюк только выздоровления.

«Чем больше будет гласности от вас, чем вы больше будете говорить правду и говорить о состоянии здоровья, тем легче будет Насте, <…> для меня было очень важно, как можно быстрее, разбудить ваше сознание», — заявил продюсер.

Он заверил, что сообщал о состоянии здоровья Заворотнюк «только от чистого сердца».

«Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом <…>. Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису», — заключил Разин.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.