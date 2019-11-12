У Светлакова нашли бизнес на Украине

На днях, как сообщал «Рамблер», Светлаков был замечен в столице Украины в компании другого российского комика, Александра Незлобина. По сведениям местной прессы, их приезд туда вызван тем, что их пригласили принять участие в телешоу «Лига смеха».

Между тем, по данным «Обозревателя», у Светлакова есть и другие дела в Киеве — там он владеет крупной сетью магазинов по продаже сигарет и напитков. Компания, 10% которой принадлежат юмористу, называется «Реддере», а помимо торговли занимается еще и сдачей в аренду недвижимости.

Наконец, кроме участия в «Лиге смеха» и дел, связанных с собственной торговой сетью, Светлаков, согласно информации «Обозревателя», проведет в Киеве несколько корпоративных мероприятий, а также переговоры относительно запуска российской версии «Лиги смеха». Она может появиться на канале ТНТ.

В октябре Сергей Светлаков заявил, что шоу «Прожекторперисхилтон», ведущим которого он был, закрылось из-за цензуры — российское телевидение якобы не допускает остроты, а формат той передачи ее подразумевал.