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У Светлакова нашли бизнес на Украине 

Рамблер 42 минуты назад
У Светлакова нашли бизнес на Украине
Фото: РИА Новости
Сергей Светлаков владеет компанией на Украине, сообщает местный «Обозреватель».
На днях, как сообщал «Рамблер», Светлаков был замечен в столице Украины в компании другого российского комика, Александра Незлобина. По сведениям местной прессы, их приезд туда вызван тем, что их пригласили принять участие в телешоу «Лига смеха».
Между тем, по данным «Обозревателя», у Светлакова есть и другие дела в Киеве — там он владеет крупной сетью магазинов по продаже сигарет и напитков. Компания, 10% которой принадлежат юмористу, называется «Реддере», а помимо торговли занимается еще и сдачей в аренду недвижимости.
Наконец, кроме участия в «Лиге смеха» и дел, связанных с собственной торговой сетью, Светлаков, согласно информации «Обозревателя», проведет в Киеве несколько корпоративных мероприятий, а также переговоры относительно запуска российской версии «Лиги смеха». Она может появиться на канале ТНТ.
В октябре Сергей Светлаков заявил, что шоу «Прожекторперисхилтон», ведущим которого он был, закрылось из-за цензуры — российское телевидение якобы не допускает остроты, а формат той передачи ее подразумевал.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Светлаков
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