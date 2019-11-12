Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Я в шоке: Рудковская близко знала доцента-убийцу 

Рамблер 57 минут назад
Я в шоке: Рудковская близко знала доцента-убийцу
Фото: РИА Новости
Яна Рудковская близко знала доцента СпбГУ Олега Соколова, признавшегося ранее в жестоком убийстве своей возлюбленной, сообщает Telegram-канал Немалахов. Продюсер в шоке от произошедшего.
Рудковская отметила, что общалась с историком в связи с тем, что ее бывший муж бизнесмен Виктор Батурин активно интересовался антиквариатом. Соколов консультировал предпринимателя, впоследствии деловое сотрудничество переросло в близкое общение: оба были ценителями эпохи Наполеона.
«Может быть, поэтому он и сошелся с моим бывшим супругом», — отметила Рудковская.
По ее словам, однажды они семьями (Соколов был с женой, родившей ему двоих детей) посетили реконструкцию одной из наполеоновских битв в Польше. Продюсер уверяет, что находится в шоке от произошедшего.
63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, учёный застрелил девушку у себя в квартире, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку. В воде его заметили таксисты, вызвали полицию. Соколов признался правоохранителям в убийстве и написал чистосердечное признание.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Олег Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крым будет украинским»
«Крым будет украинским» 162
Глава Пентагона ответил журналисту русским словом
Глава Пентагона ответил журналисту русским словом 17
«Путин не хочет делать „подарок“ Нетаньяху»
«Путин не хочет делать „подарок“ Нетаньяху»
Россиянина Буркова экстрадировали в США
Россиянина Буркова экстрадировали в США 65
Лавров назвал задачу России
Лавров назвал задачу России 2
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона ответил журналисту русским словом
00:50
Глава Пентагона ответил журналисту русским словом
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Кавказ
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: представлен «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: представлен «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение