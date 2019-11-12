Я в шоке: Рудковская близко знала доцента-убийцу

Рудковская отметила, что общалась с историком в связи с тем, что ее бывший муж бизнесмен Виктор Батурин активно интересовался антиквариатом. Соколов консультировал предпринимателя, впоследствии деловое сотрудничество переросло в близкое общение: оба были ценителями эпохи Наполеона.

«Может быть, поэтому он и сошелся с моим бывшим супругом», — отметила Рудковская.

По ее словам, однажды они семьями (Соколов был с женой, родившей ему двоих детей) посетили реконструкцию одной из наполеоновских битв в Польше. Продюсер уверяет, что находится в шоке от произошедшего.

63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, учёный застрелил девушку у себя в квартире, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку. В воде его заметили таксисты, вызвали полицию. Соколов признался правоохранителям в убийстве и написал чистосердечное признание.