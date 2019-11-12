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«В обморок от счастья»: фанат тайно сделал фото Пугачевой в дорогом бутике 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фанат тайно сделал фото Пугачевой
Фото: globallookpress.com
Алла Пугачева в этом году стала чаще выходить в свет. Она не только дала два концерта в честь юбилея. Артистка посещает разные светские мероприятия, хотя раньше появлялась только на вечеринках у друзей. Этой осень несколько раз артистку видели на прогулке с детьми, а накануне она посетила премьеру фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского.
«Я всегда посещаю, когда могу, а поскольку я редко могу, то редко и посещаю», — отметила Примадонна.
Но похоже, что жена Максима Галкина намерена еще не раз порадовать поклонников своим появлением на публике. 12 ноября певицу заметили в ЦУМе. Она заглянула в бутик Prada. Когда ее случайно увидел фанат, то обомлел. Он исподтишка сфотографировал звезду и выложил снимок в Сеть.
«Заходишь в ЦУМ, а там Алла Пугачева шопится», — написал поклонник.
В кадре Алла Борисовна позирует в черном наряде с вместительной кожаной сумкой и в молочном пальто в пол. Волосы артистки выпрямлены, а на лице яркий макияж. Примадонна что-то объясняет продавцу с серьезным выражением лица. По всей видимости, она пришла в бутик за чем-то конкретным.
Поклонники позавидовали человеку, который ее встретил.
«Я б упала в обморок от счастья», «Вам повезло увидеть живую легенду», «И это нормально. Это еще раз подтверждает, что артистка обыкновенный хороший нормальный человек! Так и ведут себя звезды! Она молодец, вот так!», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.
Отметим, что в подобном наряде Примадонну видели в 2017 году. В белом пальто она появилась на концерте «О чем поют мужчины», посвященному Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню.
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Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Михалков-Кончаловский , Максим Галкин , Алла Пугачева , ЦУМ
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