Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника

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Дочь Боярского оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника 

Lenta.ru 23 минуты назад
Российская актриса Елизавета Боярская, дочь актера Михаила Боярского, приобрела три квартиры в доме на улице Белинского в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Деловой Петербург».
Недвижимость была реализована на аукционе в рамках процедуры банкротства «Рускобанка», уточняет издание. Ранее все три квартиры принадлежали предпринимателю Игорю Бурдинскому — бывшему главе обанкротившейся реставрационной компании «Коринф». Его задержали в конце 2018-го по подозрению в мошенничестве. В июле текущего года бизнесмена приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Реализацией недвижимого имущества занимался «Российский аукционный дом». Совокупная площадь лотов — почти 600 квадратных метров. Интересы Боярской на торгах представлял некий Руслан Третьяков, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на протокол аукциона. Общая стоимость лотов составила 66,6 миллиона рублей (около 110 тысяч рублей за квадратный метр). Изначально квартиры планировалось продать за 87 миллионов рублей, но желающих купить их по такой цене не нашлось.
Акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), согласно данным Центробанка, было зарегистрировано в 1991 году. Последнее изменение величины уставного капитала банка зафиксировано в 2008 году, в 2016-м у организации отозвали лицензию.
Улица Белинского проходит в Центральном районе Петербурга, между набережной Фонтанки и Литейным проспектом. Рядом расположены станции метро «Гостиный двор», «Маяковская» и «Чернышевская».
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Игорь Бурдинский , Рускобанк
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