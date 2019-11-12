«Я таких денег не видела»: Андреева о зарплате Малахова

«Таких денег не видела»: Андреева о зарплате Малахова

При этом Малахов подчеркнул, что в настоящее время на канале «Россия» он зарабатывает примерно столько же, сколько раньше получал на Первом.

Екатерина Андреева, обсуждая зарплату Малахова в шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио», откровенно удивилась ее размеру.

«Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела», — заявила телеведущая.

При этом Андреева предположила, что в указанную Малаховым сумму, возможно, входят его заработки на корпоративах и в качестве главного редактора журнала. Однако ведущая подчеркнула, что женщины и мужчины в России на одной должности могут получать разные выплаты.