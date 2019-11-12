«Я таких денег не видела»: Андреева о зарплате Малахова

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в эфире «Русского радио» удивилась заработкам Андрея Малахова и заявила, что получает намного меньше, сообщает Teleprogramma. Телеведущая также указала на неравенство зарплат мужчин и женщин в России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Первом канале его зарплата равнялась 50 тысячам долларов в месяц (около 3,2 млн рублей). Телеведущий признался, что получал не больше всех: например, зарплаты Владимира Познера и Ивана Урганта были больше.
При этом Малахов подчеркнул, что в настоящее время на канале «Россия» он зарабатывает примерно столько же, сколько раньше получал на Первом.
Екатерина Андреева, обсуждая зарплату Малахова в шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио», откровенно удивилась ее размеру.
«Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела», — заявила телеведущая.
При этом Андреева предположила, что в указанную Малаховым сумму, возможно, входят его заработки на корпоративах и в качестве главного редактора журнала. Однако ведущая подчеркнула, что женщины и мужчины в России на одной должности могут получать разные выплаты.
«Все равно в России большая несправедливость между зарплатами мужчин и женщин. Неравенство зарплат бросается в глаза», — резюмировала Андреева.