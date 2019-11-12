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У шоумена Светлакова нашли бизнес на Украине 

Ura.Ru 44 минуты назад
У Светлакова нашли бизнес на Украине
Фото: Алексей Колчин © URA.RU
Российский шоумен Сергей Светлаков оказался владельцем крупной сети магазинов в Киеве. Компания юмориста торгует в украинской столице сигаретами и безалкогольными напитками.
«Светлаков владеет 10% в украинской компании «Реддере», которая занимается торговлей напитками и табачными изделиями, а также зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду», — сообщает украинское издание «Обозреватель». Бизнес-партнерами Светлакова в его киевском бизнесе выступают украинец Алексей Тарнапольский и россиянин Денис Гусев. Соответствующие данные журналисты обнаружили в системе Youcontrol, в которой содержится информация обо всех украинских компаниях.
Недавно, по информации СМИ, Светлаков лично приезжал в Киев для того, чтобы провести несколько корпоративов и провести переговоры по поводу открытия франшизы украинского юмористического шоу «Лига смеха» в России.
Ранее Светлаков выступил в прессе с двумя довольно громкими заявлениями. В частности, по словам шоумена, политическое шоу «Прожекторперисхилтон», выходившее на «Первом канале», было закрыто из-за цензуры. Кроме того, юморист заявил, что во время протестов по поводу строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра ему предложили деньги за участие в конфликте (правда, в итоге поддержать какую-либо из сторон он отказался).
m.ura.news
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Комментарии11 
Теги:
Шоу-бизнес , Денис Гусев , Сергей Светлаков , Киев
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