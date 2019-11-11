Кристине Асмус начали угрожать расправой 

Писатель Александр Цыпкин прокомментировал интернет-травлю актрисы Кристины Асмус и рассказал о поступающих ей угрозах. Об этом он написал на странице в Instagram.
Как сообщал «Рамблер», Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст».
«Оказалось Кристине поступают реальные угрозы. То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи совершают уголовно-наказуемое преступление», — заявил Цыпкин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Писатель отметил, что государство должно защищать граждан от интернет-травли и угроз, наказывая за это тюремными сроками.
«Они угроза национальной безопасности гораздо большая, чем митингующие, так эти люди подменяют собой государство и бросают ему вызов, своей верой в безнаказанность», — подчеркнул он.
Также Цыпкин похвалил Асмус и ее мужа, комика Гарика Харламова за «борьбу с зомби» и выразил уверенность, что рано или поздно хейтеры «свое огребут».
Он подчеркнул, что хейтеры — это не большинство, а всего лишь «кучка клинических психопатов с отравленной душой».
«Это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — заключил писатель.
Ранее хейтеры атаковали Instagram Харламова, спрашивая «как он позволил» жене снятся в такой сцене и называя «не мужиком».
Актер напомнил, что его жена — актриса, а все происходящее на экране — не настоящая жизнь.
«Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса: «Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!» или «Что думал муж Шэрон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил „совокупляться“ весь фильм с Майклом Дугласом», — написал он.