Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не переживающая из-за развода Лолита показала танец у шеста 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Лолита показала танец у шеста
Фото: РИА Новости
После недавних откровений в программе «Секрет на миллион» Лолита Милявская на деле подтверждает, что совсем не переживает по поводу развода с мужем Дмитрием. 55-летняя артистка в прекрасной форме и уже готовится к премьере нового клипа.
Фрагмент и бэкстейдж видео на песню «Тело» артистка выложила в своем Instagram. Режиссером клипа стал Леонид Колосовский, известный работами с Настей Каменских и группой «Время и стекло». В ролике Милявская танцует в ночном клубе, в том числе, используя шест. Вокруг множество людей, каждый из которых развлекается по-своему. Судя по видео, на съемках атмосфера была веселой.
«14 ноября, в день рождения, сделаю себе подарок, надеюсь, и Вам», — написала Лолита на своей странице.
Подписчики обрадовались такому повороту.
«Лолита, дорогая, Вы стали ещё лучше! Второе дыхание?» — спросила одна из поклонниц.
«Я вернулась к Себе», — многозначительно ответила певица.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Teleprogramma.pro: последние новости
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии «В золотых труселях»: Анна Седокова вспомнила, как «ВИА Гра» сбежала с разнузданного корпоратива «В золотых труселях»: Анна Седокова вспомнила, как «ВИА Гра» сбежала с разнузданного корпоратива
Комментарии2 
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Настя Каменских
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок» 271
Пока вы не уснули: как Украина отомстит России
Пока вы не уснули: как Украина отомстит России 284
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте 53
Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции
Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции 30
Должник зарубил коллектора
Должник зарубил коллектора 85
Видео
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
03:32
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
Политика
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
00:58
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение