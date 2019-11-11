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«Зачем бабушкам Instagram»: Пугачеву осудили за «плохой телефон» 

Рамблер 1 час назад
«Зачем бабушкам Instagram»: Пугачеву осудили за «плохой телефон»
Фото: ТАСС
Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое фото.
Некоторым подписчикам артистки не понравилось качество снимка и они призвали ее купить «нормальный телефон».
«Фото неудачное», — написала @grishina_lyda (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«На фото похожа на призрака, зачем бабушкам рассказали про инсту?» — возмутилась @regina_g____.
«Пипец. Что за фото? Это как себя надо ненавидеть, чтобы на всеобщее обозрение такое выставлять. Жуть», — добавила @maritagoleva.
«Купите себе нормальный телефон для хороших фото», — посоветовал @pluxxuryboy.
«Зачем такое выставлять?Гаврош какой то размытый (((Помешались все на себяшках», — написала @tlza56.
Многие пользователи вступились за Пугачеву и нашли в ее снимке сходство с работами Клода Моне и Огюста Ренуара.
Как сообщал «Рамблер», ранее интернет-пользователи критиковали Пугачеву за фото, которым она анонсировала выход фильма «Тот самый концерт» в кинотеатрах. Подписчики певицы сравнили ее с восковой куклой и Владимиром Кузьминым в молодости.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Алла Пугачева
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