«Зачем бабушкам Instagram»: Пугачеву осудили за «плохой телефон»

Некоторым подписчикам артистки не понравилось качество снимка и они призвали ее купить «нормальный телефон».

«Фото неудачное», — написала @grishina_lyda (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«На фото похожа на призрака, зачем бабушкам рассказали про инсту?» — возмутилась @regina_g____.

«Пипец. Что за фото? Это как себя надо ненавидеть, чтобы на всеобщее обозрение такое выставлять. Жуть», — добавила @maritagoleva.

«Купите себе нормальный телефон для хороших фото», — посоветовал @pluxxuryboy.

«Зачем такое выставлять?Гаврош какой то размытый (((Помешались все на себяшках», — написала @tlza56.

Многие пользователи вступились за Пугачеву и нашли в ее снимке сходство с работами Клода Моне и Огюста Ренуара.