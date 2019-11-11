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Жены Задорнова стали подругами после его смерти 

Рамблер 24 минуты назад
Жены Задорнова стали подругами после его смерти
Фото: РИА Новости
Двух жен юмориста Михаила Задорнова сблизило общее горе. Об этом дочь сатирика рассказала в ходе программы «Звезды сошлись» на НТВ.
«Рамблер» писал, что писатель-юморист Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года после тяжелой болезни. На протяжении нескольких лет Задорнов сражался с опухолью мозга.
Мама и первая жена отца стали общаться после его смерти, отметила дочь юмориста Елена Задорнова.
«Мы в хороших отношениях. Велта иногда приходит в гости к маме. Нас сблизило горе. Папа не раз предлагал мне встретиться с Велтой, но у нас как-то всё не складывалось. Познакомились мы, когда папа уже болел», — рассказала она.
По словам дочери Задорнова, уход за отцом поделили ее мама, тетя, она сама и первая жена юмориста. При этом споров по поводу наследства у жен юмориста не было.
«Скажу, что лечение оплачивала только семья. Мы продали библиотеку в Юрмале, чтобы были деньги на лечение», — сказала Елена Задорнова.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Задорнов , НТВ
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