Жены Задорнова стали подругами после его смерти

«Рамблер» писал, что писатель-юморист Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года после тяжелой болезни. На протяжении нескольких лет Задорнов сражался с опухолью мозга.

Мама и первая жена отца стали общаться после его смерти, отметила дочь юмориста Елена Задорнова.

«Мы в хороших отношениях. Велта иногда приходит в гости к маме. Нас сблизило горе. Папа не раз предлагал мне встретиться с Велтой, но у нас как-то всё не складывалось. Познакомились мы, когда папа уже болел», — рассказала она.

По словам дочери Задорнова, уход за отцом поделили ее мама, тетя, она сама и первая жена юмориста. При этом споров по поводу наследства у жен юмориста не было.